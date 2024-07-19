Артига сравнил двух игроков «Химок» с Хави и Иньестой

Главный тренер «Химок» Франк Артига высказался о трансферной политике клуба этим летом.

Подмосковный клуб выиграл Первую лигу в прошлом сезоне и теперь сыграет в РПЛ. Артига возглавил команду в июне.

«Когда мы пришли сюда, то поняли, что команду нужно усиливать. И мы общаемся по этому поводу с руководством. Решение принимается коллективно. Мне предлагают варианты, а я в свою очередь говорю о том, кого бы хотел видеть в клубе. Где‑то мы соглашаемся, где‑то нет. Сейчас я рад, что пришли такие футболисты, как Глушаков, Заболотный, Вера, Анджелкович. Но мы ожидаем еще троих‑четверых новичков.

Вообще для меня это сравнимо с тем, что я тренирую Хави или Иньесту, ведь Глушаков и Юсупов – это легенды российского футбола. Я просто поражаюсь тому, как они выкладываются на каждой тренировке. Такое ощущение, как будто дети выходят на поле. От них исходит такая же мощная энергетика», – сказал Артига.