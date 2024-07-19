Мостовой оценил перспективы «Спартака» в новом сезоне

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что красно-белые обязаны попасть в топ-3 по итогам нового сезона РПЛ.

«Спартак» при всем, что у него есть, обязан быть в тройке нашего чемпионата, к сожалению, это бывает нечасто. Поэтому красно-белые обязаны бороться за тройку в новом сезоне.

Безусловно, у «Спартака» качественный состав, как бы не говорили о значимости тренера, потому что играют футболисты, они являются главными лицами, от них все зависит. «Спартак» входит в число клубов, которые должны составить конкуренцию «Зениту».

Кто может стать лидером «Спартака» как на поле, так и в раздевалке после ухода Георгия Джикии и Квинси Промеса? Конечно, нужно посмотреть первые три-четыре тура. Но в голову приходит защитник Срджан Бабич, который пришел и сразу стал игроком стартового состава, был лидером.

Тот же Роман Зобнин по возрасту должен командовать, по игре тоже должен показывать себя. Антон Зиньковский должен выйти на лидирующую роль. Много ребят есть, хороший состав», – сказал Мостовой.