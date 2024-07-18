Семин отреагировал на переезд Алексея Миранчука в США

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин высказался о предстоящем переходе Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Аталанту Юнайтед».

Ранее сообщалось, что российский полузащитник перейдет в клуб из США за 11 миллионов евро.

«В США достойный чемпионат, туда ходит большое количество людей плюс в МЛС играет Лионель Месси. Думаю, что Миранчуку будет там интересно. Уверен, что он будет одним из ведущих футболистов «Атланты» и у него будет больше шансов проявить себя», – сказал Семин.