Черчесов высказался о назначении Станковича в «Спартак»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопрос о Деяне Станковиче. Сербский специалист возглавил «Спартак» 16 мая.

Станкович работал в «Ференцвароше» после увольнения Черчесова из венгерского клуба.

– Удивило ли вас назначение Станковича?

– Ничего меня не удивляет.

– Они вроде бы искали тренера такого, в стиле Абаскаля, а назначили...

– Я не знаю, что. Ещe раз повторяю, он работал после меня в «Ференцвароше» как раз. Спросите своих коллег, они вам точно расскажут. Они меня могут сравнить.