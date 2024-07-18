Мбаппе может подать в суд на «ПСЖ»: клуб не заплатил ему 100 миллионов

Мать Килиана Мбаппе Файза Ламари ответила на вопрос о возможности судебного разбирательства между игроком и его бывшим клубом «ПСЖ». Ранее сообщалось, что парижский клуб с апреля не платил нападающему зарплату и бонусы. Долг составляет почти 100 миллионов евро.

«Если не останется другого выбора, то да, конечно. Надеюсь, что условия контракта, который мы подписали два года назад, будут соблюдены.

Никто на самом деле не может сказать, что произошло, ни я, ни представители «ПСЖ», так как последние два года Килиан и президент [Нассер Аль-Хелайфи] всегда встречались наедине, за исключением одного раза. И все это не помешало Килиану играть после объявления [об уходе] в феврале.

Это еще продолжается. Сейчас все в руках представителей Килиана, но я уверена в «ПСЖ» и в том, что все быстро вернется в нормальное русло. Мы только что получили ответное письмо, и будут приняты решения.

Иногда во время расставания приходится решать, кто заберет телевизор, мебель, машину... Именно этим мы сейчас занимаемся. Надеюсь, что все это не омрачит то, что мы пережили, и мы не будем помнить только об этом.

Хочу вспоминать о позитивных моментах, связанных с «ПСЖ», даже в этом трудном году, играть на «Парк де Пренс», в твоем родном городе... Это прекрасно. Как в отношениях – не всегда все гладко, бывают взлеты и падения... Но через шесть месяцев все будет лучше», – сказала Ламари.