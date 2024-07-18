Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мбаппе может подать в суд на «ПСЖ»: клуб не заплатил ему 100 миллионов

Мбаппе может подать в суд на «ПСЖ»: клуб не заплатил ему 100 миллионов

18 июля 2024, 11:11
1

Мать Килиана Мбаппе Файза Ламари ответила на вопрос о возможности судебного разбирательства между игроком и его бывшим клубом «ПСЖ». Ранее сообщалось, что парижский клуб с апреля не платил нападающему зарплату и бонусы. Долг составляет почти 100 миллионов евро.

«Если не останется другого выбора, то да, конечно. Надеюсь, что условия контракта, который мы подписали два года назад, будут соблюдены.

Никто на самом деле не может сказать, что произошло, ни я, ни представители «ПСЖ», так как последние два года Килиан и президент [Нассер Аль-Хелайфи] всегда встречались наедине, за исключением одного раза. И все это не помешало Килиану играть после объявления [об уходе] в феврале.

Это еще продолжается. Сейчас все в руках представителей Килиана, но я уверена в «ПСЖ» и в том, что все быстро вернется в нормальное русло. Мы только что получили ответное письмо, и будут приняты решения.

Иногда во время расставания приходится решать, кто заберет телевизор, мебель, машину... Именно этим мы сейчас занимаемся. Надеюсь, что все это не омрачит то, что мы пережили, и мы не будем помнить только об этом.

Хочу вспоминать о позитивных моментах, связанных с «ПСЖ», даже в этом трудном году, играть на «Парк де Пренс», в твоем родном городе... Это прекрасно. Как в отношениях – не всегда все гладко, бывают взлеты и падения... Но через шесть месяцев все будет лучше», – сказала Ламари.

  • 25-летний Мбаппе на этой неделе подписал пятилетний контракт с «Реалом»
  • Он покинул французский клуб на правах свободного агента.

Еще по теме:
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов 1
Мбаппе оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Athletic
Источник: Le Parisien
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
gurov.
1721356876
ЗАЧЕМ ОБЕЗЬЯНЕ ДЕНЬГИ ХВАТИТ И БАНАНОВ
Ответить
Главные новости
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
3
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
3
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
2
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
5
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
2
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
6
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
6
Все новости
Все новости
Агент Батракова назвал команду, в которой видит футболиста через три года
Вчера, 15:23
8
Губерниев ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
Вчера, 10:10
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
Вчера, 09:25
1
Радимов – об игроке сборной России: «Ему нужно помочь»
Вчера, 07:10
3
Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» от «Ливерпуля»
Вчера, 06:50
Родри публично извинился перед «Валенсией» за свои слова о клубе
Вчера, 06:26
1
Мбаппе оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»
9 сентября
Стал известен новый капитан сборной Аргентины после ухода Месси
9 сентября
Фото«Черт возьми»: Беллингем оценил свой кошмарный промах в матче с «Интером»
9 сентября
1
Куртуа отказался играть за сборную Бельгии в Лиге наций
9 сентября
1
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Athletic
9 сентября
Моуринью признал проблему с физической формой Винисиуса
9 сентября
1
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
9 сентября
Куртуа – восьмой вратарь со 100+ матчами в ЛЧ
8 сентября
Реакция Ямаля на мнение Дембеле о фаворитах на «Золотой мяч»
8 сентября
2
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
8 сентября
10
Ротен обратился к Мбаппе: «Заткнись и продолжай работать»
8 сентября
1
Номинанты на приз лучшему молодому игроку года по версии France Football
8 сентября
Ямаль сделал заявление о получении «Золотого мяча»
8 сентября
6
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
8 сентября
8
Мбаппе заявил, что должен получить «Золотой мяч»
8 сентября
1
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
7 сентября
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
7 сентября
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
6 сентября
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Валенсию» (5:0), у Ямаля дубль
6 сентября
В Испании шокированы зарплатой Луиса Энрике в «ПСЖ»
6 сентября
2
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
5 сентября
1
Флик отреагировал на поражение «Реала» от «Бетиса»
5 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+