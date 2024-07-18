Губерниев дал совет Галактионову: «Нужно перестать быть временами плакучей ивой»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о работе главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

«Мне кажется, Михаилу Галактионову нужно перестать быть временами плакучей ивой и засучив рукава работать, потому что с таким доверием руководства многое можно сделать. Ещe раз хочу сказать, что вся философия «Локомотива» с учeтом подхода к болельщику и выстраивания такой блестящей стратегии клуба – всe это мне очень близко.

Галактионову нужно работать и держать удар. С моей точки зрения, а не рассказывать где и что. Надо идти работать.

Там есть доверие к тренеру, и из этого надо исходить. Ему, по крайней мере, надо засучить рукава и работать. Вперeд!» – написал Губерниев.