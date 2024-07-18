Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Губерниев дал совет Галактионову: «Нужно перестать быть временами плакучей ивой»

Губерниев дал совет Галактионову: «Нужно перестать быть временами плакучей ивой»

18 июля 2024, 10:07
8

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о работе главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

«Мне кажется, Михаилу Галактионову нужно перестать быть временами плакучей ивой и засучив рукава работать, потому что с таким доверием руководства многое можно сделать. Ещe раз хочу сказать, что вся философия «Локомотива» с учeтом подхода к болельщику и выстраивания такой блестящей стратегии клуба – всe это мне очень близко.

Галактионову нужно работать и держать удар. С моей точки зрения, а не рассказывать где и что. Надо идти работать.

Там есть доверие к тренеру, и из этого надо исходить. Ему, по крайней мере, надо засучить рукава и работать. Вперeд!» – написал Губерниев.

  • 40-летний Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года.
  • В прошлом сезоне команда стала 4-й в РПЛ.

Еще по теме:
Губерниев ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак» 3
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом 4
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Галактионов Михаил Губерниев Дмитрий
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
shahor
1721286798
Губерниеву тоже пора засучить рукава и пойти работать.Пока что наш славный биатлонщик трудится исключительно языком.
Ответить
...короче
1721287635
..."Бомбер", хватит нас троллить!(...
Ответить
Cleaner
1721291029
Галактионов прогнулся перед руководством с Дзюбой, которого по приказу сверху перестал ставить на игры. И пошло поехало. Торгаши из Локомотивного начальства распродали команду молчаливого тренеришки. А к сентябрю назначат его виноватым в провале сезона и отправят в отставку...(
Ответить
Антибиотик
1721295496
Губерниев совсем оборзел. Руководство клуба распродало нормальных игроков, а он тренера винит. Все победы Локомотива были при Семине потому, что он был авторитет и никому не позволял уничтожать команду. А сейчас там собрались бесы, которые делают все, что захотят. Интересно, хоть в середине таблицы будем по окончании сезона?
Ответить
DOCTOR PENALTY
1721297381
Опять датый.
Ответить
алдан2014
1721307982
Друзья,а кто такой губерниев,что лезет с советами и репликами ду.ра.ка везде и всегда. Клоун.
Ответить
801522-ОЛОНОВ-yandex
1721372787
Это очень комично. Главный клоун российского ТВ считает себя вправе давать советы тренерам премьер лиги по футболу или заслуженным тренерам других видов спорта. Не меньше чем современный шут Балакирев!
Ответить
Главные новости
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
2
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
3
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
2
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
5
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
2
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
6
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
6
Все новости
Все новости
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
2
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
5
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
3
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
5
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
2
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
6
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 22:29
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
6
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
Вчера, 21:51
1
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
Вчера, 21:25
10
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
Вчера, 20:45
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
Вчера, 20:27
8
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
Вчера, 20:17
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
Вчера, 19:30
7
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
Вчера, 19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
Вчера, 19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
Вчера, 18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
Вчера, 18:30
4
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
Вчера, 18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
Вчера, 18:13
8
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
Вчера, 17:30
5
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
Вчера, 17:19
8
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
Вчера, 17:09
2
Объявлены комментаторы на матч «Зенит» – «Локомотив»
Вчера, 17:02
5
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
Вчера, 16:42
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+