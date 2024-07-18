Губерниев дал совет Галактионову: «Нужно перестать быть временами плакучей ивой»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о работе главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.
«Мне кажется, Михаилу Галактионову нужно перестать быть временами плакучей ивой и засучив рукава работать, потому что с таким доверием руководства многое можно сделать. Ещe раз хочу сказать, что вся философия «Локомотива» с учeтом подхода к болельщику и выстраивания такой блестящей стратегии клуба – всe это мне очень близко.
Галактионову нужно работать и держать удар. С моей точки зрения, а не рассказывать где и что. Надо идти работать.
Там есть доверие к тренеру, и из этого надо исходить. Ему, по крайней мере, надо засучить рукава и работать. Вперeд!» – написал Губерниев.
- 40-летний Галактионов возглавляет «Локомотив» с ноября 2022 года.
- В прошлом сезоне команда стала 4-й в РПЛ.
Источник: «Советский спорт»