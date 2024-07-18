Клуб АПЛ пожалуется в УЕФА на расизм во время матча с командой Серии A

Южнокорейский нападающий «Вулверхэмптона» Хи-Чан Хванг столкнулся с расистскими высказываниями во время товарищеского матча с «Комо» в понедельник, сообщает The Telegraph. Форвард рассказал об инциденте в середине второго тайма, что вызвало гнев игроков английского клуба.
«Расизм или дискриминация в любой форме абсолютно неприемлемы и никогда не должны оставаться безнаказанными. Мы подадим официальную жалобу в УЕФА в связи с инцидентом», – говорится в заявлении клуба АПЛ.
Полузащитник Даниэль Поденсе из-за конфликта ударил одного из игроков «Комо», за что был удален с поля.
По словам главного тренера «Вулверхэмптона» Гари О’Нила, Хи-Чан Хванг не стал просить о замене или приостановке матча.
- 28-летний Хван Хи Чхан выступает за «волков» с осени 2022 года.
- «Комо» в прошлом сезоне стал вторым в Серии B и получил повышение в классе.
Источник: The Telegraph