Клуб АПЛ пожалуется в УЕФА на расизм во время матча с командой Серии A

Южнокорейский нападающий «Вулверхэмптона» Хи-Чан Хванг столкнулся с расистскими высказываниями во время товарищеского матча с «Комо» в понедельник, сообщает The Telegraph. Форвард рассказал об инциденте в середине второго тайма, что вызвало гнев игроков английского клуба.

«Расизм или дискриминация в любой форме абсолютно неприемлемы и никогда не должны оставаться безнаказанными. Мы подадим официальную жалобу в УЕФА в связи с инцидентом», – говорится в заявлении клуба АПЛ.

Полузащитник Даниэль Поденсе из-за конфликта ударил одного из игроков «Комо», за что был удален с поля.

По словам главного тренера «Вулверхэмптона» Гари О’Нила, Хи-Чан Хванг не стал просить о замене или приостановке матча.