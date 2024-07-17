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Осинькин – о «Зените»: «Иногда не хочется играть с ними»

17 июля 2024, 19:56
18

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от старта нового сезона РПЛ. Самарцы в 1-м туре сыграют против «Зенита».

«Иногда «Зенит» не очень хорошо входил в сезон и терял очки на старте. Но такой качественный матч, который они провели с «Краснодаром» за Суперкубок, нас тоже напряг.

«Зенит» – такая команда, с которой играть и интересно, и иногда не хочется: это тяжело. Но два матча в сезоне всегда есть, нужно играть», – сказал Осинькин.

  • «Зенит» 6 раз подряд выиграл РПЛ.
  • Матч петербуржцев с «Крыльями» пройдет 20 июля в Самаре.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зенит Осинькин Игорь
Комментарии (18)
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evgevg13
1721235647
Не хочешь играть - не выводи команду. Техническое поражение. Делов то.
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Freyd
1721235925
Да,с позором Российского футбола всем играть не хочется.Блевать тянет.
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BAIv
1721237946
Пока Богданыч тупит, можно и очки отобрать!!! Клаву выставит считай у вас плюс игрок.
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Болотоход
1721238632
Просто стыдно с ними играть)))
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serhio80
1721238711
Конечно не хочется) стадион потом месяц проветривать)
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Ганнибал Лектор
1721239616
Не очкуй, Игорек. Треху отгрузить вам питерский коллектив, и будете дальше играть
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russkiisergei
1721239816
там семак возможно ещё не оправился от износа в зад!!! его там бразильцы говорят сношали после суперкубка!!! Вперёд Крылышки, за Вас вся страна(кроме голубых с берегов невы)!!!
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Ниф-Ниф
1721242936
Осинькину стыдно за синит...
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paracetamol
1721259681
Испужался заранее? Ну ничего, бывает!
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