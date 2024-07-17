Осинькин – о «Зените»: «Иногда не хочется играть с ними»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от старта нового сезона РПЛ. Самарцы в 1-м туре сыграют против «Зенита».

«Иногда «Зенит» не очень хорошо входил в сезон и терял очки на старте. Но такой качественный матч, который они провели с «Краснодаром» за Суперкубок, нас тоже напряг.

«Зенит» – такая команда, с которой играть и интересно, и иногда не хочется: это тяжело. Но два матча в сезоне всегда есть, нужно играть», – сказал Осинькин.