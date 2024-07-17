Личка – о «Динамо»: «Я жду трансферы»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал понять, что ему нужны новые футболисты.

– Что скажете о работе клуба на трансферном рынке? Ушли несколько важных игроков, пришел пока только Лунев.

– Я жду трансферы. Клуб планирует точечное усиление. Три игрока ушли из команды: Паршивлюк закончил карьеру, Смолов ушел в «Краснодар», Шунин тоже больше не в «Динамо». У нас много ребят выступали на Кубке Америки, некоторые не будут готовы помочь нам в первых трех играх чемпионата. Я говорил с руководством, в клубе знают мои пожелания по трансферам. Мы работаем над этим, посмотрим, как пойдет.