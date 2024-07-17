Стали известны условия контракта Мбаппе с «Реалом»

Нападающий Килиан Мбаппе станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Реала», сообщает Marca. Его зарплата составит около 15 миллионов евро после уплаты налогов за сезон – меньше, чем в «ПСЖ», – но при этом от 60 до 80% имиджевых прав останутся у футболиста.

Подписной бонус составит 100-115 миллионов евро. Эта сумма будет выплачиваться в течение пяти лет.

Также в контракте предусмотрены бонусы за достижение определенных целей, в том числе за «Золотой мяч», а также за выигранные титулы.