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  • Украинец из «Торпедо» хочет в «Спартак»: «Безумно люблю этот клуб»

Украинец из «Торпедо» хочет в «Спартак»: «Безумно люблю этот клуб»

16 июля 2024, 23:34
16

Форвард «Торпедо» Руслан Червяков мечтает оказаться в «Спартаке».

«Мне очень нравится «Спартак». Безумно люблю этот клуб. Кого бы отметил? Там есть хороший футболист Антон Зиньковский. Еще отмечу Александра Соболева и Тео Бонгонда – они невероятно сильные игроки.

Цель – рано или поздно оказаться в «Спартаке». Потому что есть мечты: например, стать обладателем «Золотого мяча» или победить в Лиге чемпионов. А играть в московском клубе – это реальная цель. Как говорится, плох тот солдат, который не хочет стать генералом», – сказал Червяков.

  • 19-летний украинец в «Торпедо» год.
  • У Червякова контракт до 2026 года.
  • Игрок стоит 150 тысяч евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Спартак Торпедо Червяков Руслан
Комментарии (16)
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SLADE2019
1721192046
Что тут скажешь? Повышай мастерство и все получится. Удачи, Руслан.
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acor94
1721197616
Понятное желание, все славяне мечтают поиграть за Зенит или Спартак, Шахтер или Динамо Киев. У одних прекрасная советская история, другие уже много лет доминируют в своих чемпионатах в настоящее время. Легендарные клубы.
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k611
1721199157
Будет прибавлять в игре и будет всё возможно
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DOCTOR PENALTY
1721206447
Только на Соболева не стоит ориентироваться - это тупиковый вариант.
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Цугундeр
1721210626
Своих "безумных " тут хватает ..
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alefreddy
1721216338
старайся и будет тебе счастье
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Ziklop
1721586231
Покупайте здоровый парень молодой, будет бегать и голы забивать...
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