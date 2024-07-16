Украинец из «Торпедо» хочет в «Спартак»: «Безумно люблю этот клуб»

Форвард «Торпедо» Руслан Червяков мечтает оказаться в «Спартаке».

«Мне очень нравится «Спартак». Безумно люблю этот клуб. Кого бы отметил? Там есть хороший футболист Антон Зиньковский. Еще отмечу Александра Соболева и Тео Бонгонда – они невероятно сильные игроки.

Цель – рано или поздно оказаться в «Спартаке». Потому что есть мечты: например, стать обладателем «Золотого мяча» или победить в Лиге чемпионов. А играть в московском клубе – это реальная цель. Как говорится, плох тот солдат, который не хочет стать генералом», – сказал Червяков.

19-летний украинец в «Торпедо» год.

У Червякова контракт до 2026 года.

Игрок стоит 150 тысяч евро.

🌟Евро-2024 вышел богатым на события, а вспомните прошлые турниры по фото?