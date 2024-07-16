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  • Петржела назвал виновного в нежелании клубов РПЛ заключать контракт с Дзюбой

Петржела назвал виновного в нежелании клубов РПЛ заключать контракт с Дзюбой

16 июля 2024, 12:19
14

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что 35-летнему нападающему Артему Дзюбе нужно искать клуб в восточном чемпионате.

«Дзюба сам виноват в том, что с ним никто не хочет заключать контракт. Судя по всему, клубам РПЛ Артем даже бесплатно не нужен из-за плохой репутации. Его шанс снова вернуться на поле – переход в какой-нибудь восточный чемпионат, где про его характер никто не знает», – сказал Петржела.

  • В сезоне-2023/24 Артем Дзюба провел 26 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.
  • Он покинул клуб по окончании сезона и находится в статусе свободного агента.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем Петржела Властимил
Комментарии (14)
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Spartak_forv@
1721123227
У него по зарплате запросы космические,переоценивает себя кратно,свой возраст при этом не учитывает и что уже сдал прилично по игре.За шутки в раздевалке столько не платят
Ответить
Давид59
1721123518
Поздно. Уже все знают
Ответить
Давид59
1721123652
Любой товар стоит ровно столько, сколько за него дают. Похоже Артём себя сильно переоценивает.
Ответить
odessakmv
1721123850
в Тай, там таких любят
Ответить
andr45
1721126244
ПЕТРЖЕЛА «Дзюба сам виноват в том, что с ним никто не хочет заключать контракт. Судя по всему, клубам РПЛ даже бесплатно не нужен из-за плохой репутации.», Дзюба и Джикия - близнецы-братья, - кто более клубам РПЛ ненавистен? Мы говорим - Дзюба, подразумеваем - Джикию. Мы говорим - Джикия, подразумеваем Дзюбу
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1721129695
Я думаю даже собственный писюн не заключил контракт с Дзюбой, за постоянные придушения и дергания.
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NewLife
1721130075
"Его шанс снова вернуться на поле – переход в какой-нибудь восточный чемпионат, где про его характер никто не знает»" Его шанс - сделать камиг аут и перейти в какой-нибудь гей бордель))
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Дубина
1721132175
Дрочильник прогазпромовский((((
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BRO_football
1721140048
Бесплатно Дзюбу кто-нибудь, да возьмёт. Запросы у Дзюбы и его агента слишком завышенные. За такие деньги он никому не нужен.
Ответить
Сергей-Глушков-google
1721272923
Да, да, у нас ценят только молчаливых рабов. Как ты, смерд, посмел мнение иметь или критику наводить,- ата его, ата!
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