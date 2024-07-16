Петржела назвал виновного в нежелании клубов РПЛ заключать контракт с Дзюбой

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что 35-летнему нападающему Артему Дзюбе нужно искать клуб в восточном чемпионате.

«Дзюба сам виноват в том, что с ним никто не хочет заключать контракт. Судя по всему, клубам РПЛ Артем даже бесплатно не нужен из-за плохой репутации. Его шанс снова вернуться на поле – переход в какой-нибудь восточный чемпионат, где про его характер никто не знает», – сказал Петржела.

В сезоне-2023/24 Артем Дзюба провел 26 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Он покинул клуб по окончании сезона и находится в статусе свободного агента.

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