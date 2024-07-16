Названа сумма трансфера иранского форварда, перешедшего в «Оренбург»

«Оренбург» приобрел 21-летнего нападающего Саида Сахархизана за 1 миллион евро, сообщил журналист Иван Карпов. Срок контракта игрока составил три года.

«Оренбург» объявил о переходе Сахархизяна на своем официальном сайте еще 9 июля, однако все это время были сложности с его трансфером, который окончательно оформился только сейчас.

Сегодня форвард проходит углубленный медицинский осмотр в Москве, а завтра должен прилететь в Оренбург и приступить к работе с командой.