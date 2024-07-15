Наумов заявил, что переезд в США навредит карьере Миранчука

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном трансфере Алексея Миранчука из «Аталанты» в американскую «Атланту».

– Как правило, туда едут доигрывать, чтобы заработать в не самой сложной лиге. Если Миранчук хочет увидеть какую-то новую жизнь, то он решил распрощаться с карьерой футболиста. Он расти там не будет. Это его решение. Но то, что это отрицательно скажется на его карьере, – это 100 процентов.

– Может, ему тогда лучше перейти в «Зенит»?

– Переходить в «Зенит» – это очень опасная штука. Потом он не хочет возвращаться в Россию, насколько я понимаю. Привык к Европе. Я бы на его месте перешел куда-то в Европе, не в Америку. Туда ему, действительно, еще рановато. Года через два-три можно было бы попробовать. Но, видимо, Миранчуку предложили хорошие условия. Ему это интересно. Дай бог. Это же жизнь. Ведь люди живут не только футболом. У них еще есть семьи и какие-то другие интересы.