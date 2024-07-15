Аршавин назвал лучшего игрока Евро-2024

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин выделил лучшего игрока Евро-2024.

«Если честно, суперяркой звезды я не увидел на этом первенстве. Вообще, мне кажется, большинство звeзд были уставшие.

Конечно, наверное, ярче всe-таки засветились Дани Ольмо и Ламин Ямаль, но я выбрал Родри, потому что, мне кажется, он был самым важным игроком для этой сборной, несмотря на Дани Карвахаль и так далее. Поэтому я назову Родри», – сказал Аршавин на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

УЕФА тоже признал Родри лучшим на турнире.

Испания в финале победила Англию (2:1).

Это 4-й выигранный Евро для Испании.

🌟Евро-2024 вышел богатым на события, а вспомните прошлые турниры по фото?