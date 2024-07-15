Ерохин прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром»

Футболист «Зенита» Александр Ерохин высказался по поводу победы в суперкубковом поединке против «Краснодара» (4:2).

«Очень хорошо, что мы начали с победы в Суперкубке в юбилейный год для «Зенита». Надеемся, что так и продолжим. Первый матч в гостях, поэтому нужна максимальная самоотдача для того, чтобы выиграть», – заявил Ерохин.