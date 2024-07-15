Ерохин прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром»

Футболист «Зенита» Александр Ерохин высказался по поводу победы в суперкубковом поединке против «Краснодара» (4:2).
«Очень хорошо, что мы начали с победы в Суперкубке в юбилейный год для «Зенита». Надеемся, что так и продолжим. Первый матч в гостях, поэтому нужна максимальная самоотдача для того, чтобы выиграть», – заявил Ерохин.
- «Зенит» из Санкт-Петербурга не оставил шансов «Краснодару» в суперкубковом матче.
- Коллектив Сергея Семака еще в первой половине встречи отправил в ворот кубанского клуба три безответных мяча. Во втором тайме команды порадовали зрителей еще тремя голами.
- Итоговый счет 4:2 в пользу чемпиона России.
- Первыми голами в майке невского коллектива отметился Максим Глушенков.
- В 1-м туре нового розыгрыша РПЛ «Зенит» встретится с «Крыльями Советов» из Самары.
Источник: «Чемпионат»