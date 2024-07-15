Де ла Фуэнте назвал футболистов сборной Испании лучшими в мире

Наставник сборной Испании Де ла Фуэнте высказался об игроках команды после победы на Евро-2024.

«Что говорил в перерыве? Ничего. Вся суть был только в укреплении того, что у нас есть, вопрос уверенности и в правильном понимании того, как воспринимать этот поединок. Мои футболисты – лучшие в мире. Я уже говорил это прежде и остаюсь при своем мнении. И мы всегда можем стать еще лучше», – отметил де ла Фуэнте.

Испания сумел завоевать золотые медали Евро-2024. В финальной встрече испанцы переиграли англичан (2:1). Решающий гол на счету центрфорварда Микеля Оярсабаля.

Таким образом, испанская сборная одержала 7 побед в 7 играх на континентальном первенстве в Германии. Коллектив де ла Фуэнте забил 15 голов и пропустил всего 4 раза.

Де ла Фуэнте был утвержден рулевым Испании в 2023 году. В активе тренера 20 побед в 23 играх.

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