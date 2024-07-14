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Бубнов разобрал игру «Зенит» – «Краснодар»

14 июля 2024, 20:13
9

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о матче на OLIMPBET Суперкубок России «Зенит»«Краснодар» (4:2).

«Матч получился зрелищным, так что наверняка понравился Галицкому. Ведь ради этого он посреди сезона избавился от Владимира Ивича. А то, что в очередной раз остались без титула, это, видимо, для него не проблема. Если серьeзно, то Мусаев просто никакой. Совсем незаметно, что он сумел перестроить игру.

Уход Алонсо и Сафонова получился для «Краснодара» болезненным. Без них «быкам» придeтся очень тяжело в чемпионате России. В игре с «Зенитом» именно защита была самым слабым местом краснодарского коллектива. Сказался на игре команды Мусаева и трансфер Волкова. Эту проблему нужно решать.

Станислав Агкацев как минимум не уступает Сафонову по физическим данным, но Матвей был капитаном и лидером в раздевалке, его сменщику ещe предстоит стать таковым. Но есть ощущение, что у Станислава всe получится.

Кордоба однозначно сильнее Смолова на данный момент. Отсутствие Джона также сыграло большую роль в поражении. Приглашение Фeдора выглядит лишь как усиление скамейки. Сейчас ему под силу только выходить на замену, чтобы поддержать атакующий темп. Смолов – игрок ротации, который особо не испортит игру.

В составе «Краснодара» стоит положительно отметить лишь игру Кривцова. Никита забил шикарный мяч, отдал голевую передачу и однозначно был лучшим в команде.

Глушенков – мощное усиление для «Зенита». Он быстро нашeл взаимопонимание с новыми партнeрами. Мостовой после такого шикарного матча в исполнении Максима с большой долей вероятности отправится на скамейку запасных.

Слабым местом «Зенита» остаeтся игра в обороне. Команда вновь пропустила два гола. В чемпионате у дружины Семака из-за этого могут возникнуть трудности. Для завоевания очередного титула потребуется играть на максимуме. Всe будет зависеть от мотивации.

Блeклая игра «сине-бело-голубых» во втором тайме в первую очередь связана с тем, что им уже ничего не надо было. Если бы результату что-то всерьeз угрожало, то у игроков «Зенита» хватило бы сил и мастерства, чтобы добыть победу.

Латышонок чисто физически выглядит даже помощнее Сафонова. Он неплохой вратарь, который ещe может прибавить. Евгений уже сейчас однозначно сильнее Михаила Кержакова, но без качественной обороны ему будет тяжело сохранять ворота в неприкосновенности.

С точки зрения организации шоу Суперкубок прошeл на самом высоком уровне, по качеству не уступает матчам Евро. Приятно наблюдать, когда на трибунах больше 40 тысяч болельщиков, Волгоград всегда был футбольным городом», – написал Бубнов.

  • «Зенит» выиграл Суперкубок России в пятый раз подряд.
  • Мурад Мусаева сменил Владимира Ивича на посту главного тренера «Краснодара» с 14 марта.

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Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Бубнов Александр
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1720979162
Всё правильно. ***
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BoevStas1
1720982110
А ничего,что в Краснодаре минус три игрока основы??это конечно тоже о чем ,то говорит,но Зенит молодцы..
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Ziklop
1720985964
в Волгограде супер болельщики! желаю им выйти в РПЛ! правда там херов фануйди?
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