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  • Медведев: «Зенит» равняется на «Баварию», «Ювентус», «Барселону»

Медведев: «Зенит» равняется на «Баварию», «Ювентус», «Барселону»

14 июля 2024, 17:24
25

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал клубные ориентиры.

  • Накануне петербуржцы победили «Краснодар» в суперкубковом матче (4:2).

«Трофеи никогда не надоедают – посмотрите на «Баварию», «Ювентус», «Барселону», у нас есть примеры, на кого равняться.

Сейчас ощущения – праздник. Боевой матч, очень интересный. Во втором тайме игра поменялась, «Краснодар» все бросил, что можно, быстрый гол забили, получили в ответ», – сказал Медведев.

  • «Зенит» взял трофей в 5-й раз подряд.
  • Также у «Зенита» 6 выигранных сезонов РПЛ подряд.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Зенит Бавария Ювентус Барселона Медведев Александр
Комментарии (25)
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DOCTOR PENALTY
1720967555
Чего только ни скажешь по-пьяни. )
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penit-zlo
1720967632
Ну невменяемо руководство...Смехота и циркачи
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Spartak_forv@
1720967999
В наших дальнейших планах объединение с командой Роттенберга,ведь мы один город-одна команда, и будем готовиться к Уимблдону!Цель-победа в парном разряде, -добавил босс Зенита)
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Axe111
1720968003
Очередной бред
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...короче
1720968679
...в еврорейтенги своего клуба загляни! Ага, глянул). Ну и? Номерок какой?) Может поближе к своему номеру клубы для ориентира присмотреть?!)... Ювентусы... Баварии... Где твоя рожа и где Барселоны?!...
Ответить
VVM1964
1720970673
Вот же клоун ! )))
Ответить
ВасяК
1720973041
Петуха в зеркале увидеть можно!!!А сравнивать себя с грандами,надо играть с ними на равных!!!
Ответить
nik55
1720974130
бросай пить
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russkiisergei
1720975553
этому ещё не сказали: «Vai tomar no cu»???
Ответить
slavа0508
1720976444
Каким местом он равняется ???По тратам ???Так перечисленные им тратят свои а не из госбюджета ...
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