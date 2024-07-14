Медведев: «Зенит» равняется на «Баварию», «Ювентус», «Барселону»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал клубные ориентиры.
- Накануне петербуржцы победили «Краснодар» в суперкубковом матче (4:2).
«Трофеи никогда не надоедают – посмотрите на «Баварию», «Ювентус», «Барселону», у нас есть примеры, на кого равняться.
Сейчас ощущения – праздник. Боевой матч, очень интересный. Во втором тайме игра поменялась, «Краснодар» все бросил, что можно, быстрый гол забили, получили в ответ», – сказал Медведев.
- «Зенит» взял трофей в 5-й раз подряд.
- Также у «Зенита» 6 выигранных сезонов РПЛ подряд.
Источник: ТАСС