Медведев: «Зенит» равняется на «Баварию», «Ювентус», «Барселону»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал клубные ориентиры.

Накануне петербуржцы победили «Краснодар» в суперкубковом матче (4:2).

«Трофеи никогда не надоедают – посмотрите на «Баварию», «Ювентус», «Барселону», у нас есть примеры, на кого равняться.

Сейчас ощущения – праздник. Боевой матч, очень интересный. Во втором тайме игра поменялась, «Краснодар» все бросил, что можно, быстрый гол забили, получили в ответ», – сказал Медведев.