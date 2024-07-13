Спекулянты продают бесплатные билеты на презентацию Мбаппе в «Реале»

Все желающие не успели заполучить билеты на презентацию новичка «Реала» Килиана Мбаппе.

Посетить мероприятие хотели бы 100+ тысяч зрителей, но «Сантьяго Бернабеу» вмещает только 85 тысяч.

В ситуацию вмешались спекулянты. Люди, которые успели заполучить билеты, теперь продают их за деньги. Стоимость доходит до 50 евро.

Есть случаи мошенничества – продажи одного билета нескольким людям.