Спекулянты продают бесплатные билеты на презентацию Мбаппе в «Реале»

Все желающие не успели заполучить билеты на презентацию новичка «Реала» Килиана Мбаппе.
- Посетить мероприятие хотели бы 100+ тысяч зрителей, но «Сантьяго Бернабеу» вмещает только 85 тысяч.
В ситуацию вмешались спекулянты. Люди, которые успели заполучить билеты, теперь продают их за деньги. Стоимость доходит до 50 евро.
Есть случаи мошенничества – продажи одного билета нескольким людям.
- Француза представят 16 июля в 13:00 мск.
- Мбаппе перебрался в Испанию в качестве свободного агента.
Источник: Relevo