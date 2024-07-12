Юран оценил перспективы сборной России в случае участия в Евро-2024

Сергей Юран скептически высказался о нынешнем уровне сборной России.

По его мнению, национальная команда не добилась бы успеха на Евро-2024 в случае допуска.

– После бронзы три чемпионата Европы подряд Россия провалила, ни разу не выйдя из группы. С чем это можно связать?

– Не было футболистов, которые соответствовали уровню. Поколение ушло, кто-то оставался, но это не соответствовало уровню.

Мы привозили и Капелло на чемпионат мира, попали в группу, но из нее не смогли выйти. Результат зависит от чего? От уровня футболистов.

Нужно признавать, что у нас до сих пор очень средний уровень футболистов, которые могли бы в Европе и мире в целом конкурировать.

– Как считаете, на что могла бы претендовать сборная России на чемпионате Европы–2024, если бы не отстранение?

– Сложно было бы на что-то претендовать. Взять тех же сербов, словаков, чехов: там ребята играют в европейских чемпионатах, пусть и не в топовых командах. У нас, к сожалению, никто там не играет, кроме Головина.

Здесь самое главное, что если бы у нас хотя бы костяк играл в европейском чемпионате, то тогда да, а когда играешь в своем чемпионате, то очень сложно потом на европейском уровне психологически конкурировать.

Было бы сложно, нужно больше игроков в Европе. Это опыт, психология, а у нас бы этого не было. Было бы сложно.