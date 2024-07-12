Агент Миранчука отреагировал на слухи о возможном отъезде Алексея в МЛС

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал информацию о переговорах с «Атлантой» из МЛС.

«Алексей уже с 9 июля находится в составе «Аталанты» и готовится к старту сезона.

Начнет Миранчук сезон в Италии или США? Сейчас рассказывают много сказок про «Атланту». Я об этом ничего не знаю», – сказал Шпинев.