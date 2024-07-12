Зиркзее прибыл на медосмотр в «МЮ»

Нападающий Джошуа Зиркзее прибыл в «Манчестер Юнайтед» для подписания контракта. По данным журналиста Фабрицио Романо, сегодня нападающий проходит медосмотр, затем состоится личная встреча с главным тренером клуба Эриком тен Хагом и подписание контракта.

Соглашение будет рассчитано до июня 2029 года с возможностью продления на следующий сезон.

Сумма трансфера в 42,5 миллиона евро будет выплачена «Болонье» траншами в течение трех лет.