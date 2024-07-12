Тренер «Химок» Артига: «Карпин котируется выше Мостового в Ла Лиге»

Главный тренер «Химок» Франк Артига рассказал, как в Испании помнят Валерия Карпина и Александра Мостового.

– Вы же следили за РПЛ в прошлом сезоне. Есть тренер, работа которого вас восхитила?

– Я бы прежде всего выделил Валерия Карпина. Его «Ростов» играет в испанском стиле, агрессивно. Работа Карпина мне очень нравится.

Конечно, помню его как игрока. Он здорово проявил себя в «Сельте», «Реал Сосьедаде», «Валенсии».

У него в Испании по-прежнему большой авторитет. Полузащитник с характером. Харизмой. Всегда заточенный на результат. Был очень неуступчив в борьбе.

– Кого в Испании считают более сильным футболистом – Валерия Карпина или Александра Мостового?

– Карпина. Если вы спросите болельщиков «Сельты», то они назовут Александра Мостового. Но если рассматривать в целом Ла Лигу, то Валерий котируется выше.

Мостовой был очень хорошим футболистом, многое сделал для клуба из Виго. Но Карпин – это действительно легенда чемпионата Испании!