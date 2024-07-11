Реакция жены Соболева на штраф за тонировку автомобиля

Елена Соболева, супруга нападающего «Спартака» Александра Соболева, прокомментировала новость о штрафе футболиста за тонировку на его Mercedes-Benz Gelandewagen.

«Новости, которые мы заслужили. Странно, что такие новости выходят именно сейчас, правда? Раньше никто этого не замечал», – написала Соболева в соцсетях.