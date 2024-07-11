Реакция жены Соболева на штраф за тонировку автомобиля

Елена Соболева, супруга нападающего «Спартака» Александра Соболева, прокомментировала новость о штрафе футболиста за тонировку на его Mercedes-Benz Gelandewagen.
«Новости, которые мы заслужили. Странно, что такие новости выходят именно сейчас, правда? Раньше никто этого не замечал», – написала Соболева в соцсетях.
- В последние недели активно обсуждается возможный уход форварда из «Спартака» в «Зенит».
- Соболева оштрафовали на 500 рублей на Воробьевых горах в Москве 2 июля.
- Футболист должен убрать пленку с автомобиля. В противном случае ему грозит 15 суток ареста за неповиновение полиции.
Источник: «Бомбардир»