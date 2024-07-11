Капитан «Зенита» сказал, что команда набрала хорошую форму перед игрой с «Краснодаром»

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос перед матчем за OLIMPBET Суперкубок России с «Краснодаром» сказал, что его команда набрала хорошую форму.

– Скажите, какое в команде настроение и как, на ваш взгляд, адаптируются новые футболисты, которые в это межсезонье пришли в команду?

– Мы довольно мощно и бодро начали предсезонную подготовку, тренировки были изнурительными и качественными, а товарищеские матчи хорошими и показательными. Я могу сказать, что мы довольно в короткие сроки смогли набрать хорошую форму.

Все с большим нетерпением ожидают субботний матч и первую игру сезона. Сразу же финал, шанс завоевать очередной трофей. Конечно, мы приложим максимум усилий, чтобы это произошло.

Что касается новых игроков, насколько я вижу и чувствую, они очень хорошо адаптировались, приняли, усвоили и философию нашего главного тренера, и принципы, и стиль игры «Зенита». С учетом того, настолько изнурительными и сложными могут быть тренировки, по-другому и быть не может.

Мы все очень рады этому, потому что я чувствую, что с такой самоотдачей и таким вовлечением новые игроки смогут принести максимум пользы на футбольном поле. Это именно то, что нам нужно. Надеюсь, с божьей помощью, в субботу мы сможем завоевать трофей и начать сезон с победы.