Беллингем высказался о голе Уоткинса

Полузащитник Англии Джуд Беллингем поделился мнением по поводу игры форварда Олли Уоткинса в матче с Нидерландами (2:1) в рамках полуфинала Евро-2024.
«Олли вышел и победил. Мы очень благодарны, поскольку неизвестно, хватило ли бы меня еще на полчаса. Я очень рад за него. Он вышел и воспользовался шансом. Более гордым за него быть просто невозможно. Вся команда за него горой. Он – герой, и он спас нас», – отметил Беллингем.
- Центральный нападающий Олли Уоткинс остался в запасе на игре с Нидерландами.
- Тренерский штаб предоставил шанс игроку во второй половине поединка. Форвард сумел воспользоваться шансом. Он забил победный гол.
- В завершившемся сезоне Уоткинс поучаствовал в 53 встречах за «Астон Виллу».
- В них он сумел записать на свой счет 27 голов. Также Олли удалось отметиться 13 голевыми передачами.
- Англия сыграет в финале Евро-2024 с Испанией.
Источник: Официальный сайт УЕФА