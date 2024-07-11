Беллингем высказался о голе Уоткинса

Полузащитник Англии Джуд Беллингем поделился мнением по поводу игры форварда Олли Уоткинса в матче с Нидерландами (2:1) в рамках полуфинала Евро-2024.

«Олли вышел и победил. Мы очень благодарны, поскольку неизвестно, хватило ли бы меня еще на полчаса. Я очень рад за него. Он вышел и воспользовался шансом. Более гордым за него быть просто невозможно. Вся команда за него горой. Он – герой, и он спас нас», – отметил Беллингем.