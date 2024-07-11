Ловчев – об Англии: «Эту тягомотину невозможно смотреть»

Экс-игрок сборной СССР Евгений Ловчев поделился мыслями по поводу игры сборной Англии на Евро-2024.

«Я такой футбол просто смотреть не могу, честно! Смотреть вот эту тягомотину невозможно просто, задолбала эта Англия! Это не футбол, а антифутбол», – заявил Ловчев.