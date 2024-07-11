Ловчев – об Англии: «Эту тягомотину невозможно смотреть»

Экс-игрок сборной СССР Евгений Ловчев поделился мыслями по поводу игры сборной Англии на Евро-2024.
«Я такой футбол просто смотреть не могу, честно! Смотреть вот эту тягомотину невозможно просто, задолбала эта Англия! Это не футбол, а антифутбол», – заявил Ловчев.
- Англичане сумели выйти в финал Евро-2024, обыграв Нидерланды (2:1).
- Английской сборной снова пришлось отыгрываться по ходу поединка. Голами отметились Гарри Кейн, реализовавший пенальти, и Олли Уоткинс.
- Теперь дружине Гарета Саутгейта предстоит сразиться с Испаний за трофей.
- Испания на турнире выиграла все 6 встреч, забив 13 голов. Это лучший результат на турнире. В активе Англии 7 забитых 4 пропущенных.
Источник: «Матч ТВ»