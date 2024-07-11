Камоцци оценил возможный переход Алексея Миранчука в «Атланту» из МЛС

Футбольный функционер Франко Камоцци поделился мыслями по поводу возможного переезда российского полузащитника Алексея Миранчука в МЛС.

«Возможный переход Миранчука в «Атланту»? Ему рано уезжать в МЛС. Он еще способен применить свой талант в европейском футболе. Миранчук провел хороший сезон и внес большой вклад в победу «Аталанты» в Лиге Европы. Алексей может играть в топ-6 клубах Серии А – это его уровень», – пояснил Камоцци.