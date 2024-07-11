Камоцци оценил возможный переход Алексея Миранчука в «Атланту» из МЛС

Футбольный функционер Франко Камоцци поделился мыслями по поводу возможного переезда российского полузащитника Алексея Миранчука в МЛС.
«Возможный переход Миранчука в «Атланту»? Ему рано уезжать в МЛС. Он еще способен применить свой талант в европейском футболе. Миранчук провел хороший сезон и внес большой вклад в победу «Аталанты» в Лиге Европы. Алексей может играть в топ-6 клубах Серии А – это его уровень», – пояснил Камоцци.
- 28-летний атакующий полузащитник Алексей Миранчук защищает цвета итальянской «Аталанты» с 2020 года.
- В майке коллектива из Бергамо игрок сборной России провел 98 игр, в них он сумел записать на свой счет 13 голов и 19 голевых пасов.
- В завершившемся сезоне игрок в составе Аталанты выиграл Лигу Европы.
- Ранее в СМИ появились сведения о том, что тренерский штаб не видит Алексея в составе. «Аталанта» готова продать Миранчука. В услугах футболиста заинтересована «Атланта», представляющая МЛС.
- Американцы уже сделали предложение о покупке.
Источник: «РБ Спорт»