Экс-игрок сборной Нидерландов жестко раскритиковал судейство в матче с Англией: «Арбитры должны быть в черном списке»

Бывший футболист сборной Нидерландов Пьер ван Хойдонк поделился мыслями по поводу работы судейской бригады в полуфинальной игре против Англии (1:2) в рамках Евро-2024.

«Феликс Цвайер и судья ВАР Бастиан Данкерт [должны быть] в черном списке. Ужасно. Во втором тайме тоже были эпизоды. Гакпо честно выиграл борьбу перед воротами и получил свисток. Подобные моменты стали решающими в этом матче. Во втором тайме у сборной Нидерландов все было в порядке, но она не попала в ворота соперника. Наша игра оказалась более сбалансированной. Пропускать такой гол в дополнительное время крайне грустно», – заявил ван Хойдонк.