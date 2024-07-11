Экс-игрок сборной Нидерландов жестко раскритиковал судейство в матче с Англией: «Арбитры должны быть в черном списке»

Бывший футболист сборной Нидерландов Пьер ван Хойдонк поделился мыслями по поводу работы судейской бригады в полуфинальной игре против Англии (1:2) в рамках Евро-2024.
«Феликс Цвайер и судья ВАР Бастиан Данкерт [должны быть] в черном списке. Ужасно. Во втором тайме тоже были эпизоды. Гакпо честно выиграл борьбу перед воротами и получил свисток. Подобные моменты стали решающими в этом матче. Во втором тайме у сборной Нидерландов все было в порядке, но она не попала в ворота соперника. Наша игра оказалась более сбалансированной. Пропускать такой гол в дополнительное время крайне грустно», – заявил ван Хойдонк.
- Главным рефери поединка между Англией и Нидерландами был утвержден немецкий арбитр Феликс Цвайер.
- Он отметился назначенным 11-метровым во ворота голландской сборной на 18-й минуте за фол против Гарри Кейна. При этом немец изначально не усмотрел нарушения, ему помог VAR.
- Англия переиграла Нидерланды благодаря голу Олли Уоткинса и вышла в финал континентального первенства в Германии.
- В решающей встрече дружина Гарета Саутгейта встретится с Испанией, которая оказалась сильнее Франции (2:1).
- Английская сборная выходит в финал на втором Евро подряд. Испанцы сыграют в финале впервые с 2012 года.
Источник: Voetbal International