Кубок Америки. Гол Месси помог Аргентине обыграть Канаду (2:0) и выйти в финал

Аргентина уверенно обыграла Канаду в полуфинале Кубка Америки-2024.

Команда Лионеля Скалони не заметила сопротивления Канады. Голами у аргентинской команды отметились центрфорвард «Манчестер Сити» Хулиан Альварес и полузащитник «Интер Майами» Лионель Месси. Отметим, что для капитана этот гол стал первым на турнире. Теперь в активе Лионеля 1+1 по системе «гол плюс пас».

В решающем поединке за трофей аргентинцы сыграют с победителем пары Колумбия – Уругвай.

Кубок Америки. 1/2 финала

Аргентина – Канада 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Альварес, 22; 2:0 – Месси, 51.

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