Аршавин призвал не ждать интригу в сезоне РПЛ: «Дверка закрывается!»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин не верит в интригу в новом сезоне РПЛ.

– Ничего себе, мы такой подарок сделали в прошлом сезоне – вишенка на торте! Интриги круче не было ни в одном европейском чемпионате. Что еще надо? Хватит. Поэтому дверка закрывается!

– Вы видите, за счет чего другие клубы могут составить конкуренцию «Зениту»?

– Пока нет.

– Целесообразно ли «Зениту» тратить так много денег в период изоляции?

–Главное, что цель оправдывает средства. Цель достигается. Значит, все оправданно.