Аршавин призвал не ждать интригу в сезоне РПЛ: «Дверка закрывается!»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин не верит в интригу в новом сезоне РПЛ.
– Ничего себе, мы такой подарок сделали в прошлом сезоне – вишенка на торте! Интриги круче не было ни в одном европейском чемпионате. Что еще надо? Хватит. Поэтому дверка закрывается!
– Вы видите, за счет чего другие клубы могут составить конкуренцию «Зениту»?
– Пока нет.
– Целесообразно ли «Зениту» тратить так много денег в период изоляции?
–Главное, что цель оправдывает средства. Цель достигается. Значит, все оправданно.
- Сезон стартует 20 июля.
- «Зенит» выиграл 6 сезонов РПЛ подряд.
- В 2025 году клубу исполнится 100 лет.
Источник: «РБ Спорт»