Актeр, шоумен и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев высказался о перспективах нападающего Артема Дзюбы стать актером или комментатором.

– Как актeр? Разве что фильмов для взрослых, наверно, на этом поприще пару лет мог бы просуществовать. Что касается прям актeрской работы, думаю, нет. Для этого нужно либо заканчивать ВУЗ, либо в КВН условный много лет играть. Для работы актeром нужен серьeзный тренинг, поэтому стать актeром он, наверно, не сможет при всeм моeм странном отношении к нему.

Многие спортсмены пытались построить актeрскую карьеру: Хоркина, Ягудин. С Ягудиным я даже играл в одной антрепризе. Первое время это, конечно, завлекает людей. Ну, представьте: Дзюба будет Гамлета играть, пойдeм поржeм. Но такое долго не существует. Зритель очень быстро понимает всe и говорит: «Нет, лучше давай посмотрим на нормальных артистов».

– А с комментаторской работой Артeм бы справился? Понимание футбола у него есть точно, вопрос, наверно, только в том, как подвешен язык?

– Для того чтобы быть комментатором, мало разбираться в футболе, нужно иметь какой-то кругозор, хорошую речь, элементарный интеллект. У Дзюбы, мне кажется, не получится, и тем более он не пойдeт на такие смешные деньги, которые зарабатывают эти ребята.