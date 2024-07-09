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Белоголовцев оценил перспективы Дзюбы стать актером

9 июля 2024, 13:47
2

Актeр, шоумен и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев высказался о перспективах нападающего Артема Дзюбы стать актером или комментатором.

– Как актeр? Разве что фильмов для взрослых, наверно, на этом поприще пару лет мог бы просуществовать. Что касается прям актeрской работы, думаю, нет. Для этого нужно либо заканчивать ВУЗ, либо в КВН условный много лет играть. Для работы актeром нужен серьeзный тренинг, поэтому стать актeром он, наверно, не сможет при всeм моeм странном отношении к нему.

Многие спортсмены пытались построить актeрскую карьеру: Хоркина, Ягудин. С Ягудиным я даже играл в одной антрепризе. Первое время это, конечно, завлекает людей. Ну, представьте: Дзюба будет Гамлета играть, пойдeм поржeм. Но такое долго не существует. Зритель очень быстро понимает всe и говорит: «Нет, лучше давай посмотрим на нормальных артистов».

– А с комментаторской работой Артeм бы справился? Понимание футбола у него есть точно, вопрос, наверно, только в том, как подвешен язык?

– Для того чтобы быть комментатором, мало разбираться в футболе, нужно иметь какой-то кругозор, хорошую речь, элементарный интеллект. У Дзюбы, мне кажется, не получится, и тем более он не пойдeт на такие смешные деньги, которые зарабатывают эти ребята.

  • Дзюба по окончании минувшего сезона покинул «Локомотив», за который выступал с февраля 2023 года. В данный момент нападающий является свободным агентом.
  • В прошлом сезоне 35-летний форвард провел 26 матчей, забил 4 гола, отдал 4 передачи.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем
Комментарии (2)
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Цугундeр
1720524087
Дерево играть - привычное занятие . Ну , или там ... второго справа зайца... Главное , чтобы в костюме Дэдпула не вылез внезапно .
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BRO_football
1720528083
Неправда. В России чтобы стать актёром достаточно лишь желание и быть известным. Всякие певцы, блогеры, журналисты, ведущие и даже спортсмены давно снимаются в фильмах и сериалах, и никакое актёрское образование им для этого не нужно.
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