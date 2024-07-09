Силкин раскритиковал допуск клубов Медиалиги к участию в Кубке России

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин выступил против участия команд Медиалиги в Кубке России.
«Негативно отношусь к этому. Сейчас слишком много ведeтся разговоров вокруг этой Медиалиги. Но я за ними не слежу. Понимаю, что там появились деньги, там играют ненужные профессиональным клубам футболисты. Мне не нравится.
Участвовать в Кубке России должны не они. Пусть свои соревнования проводят. У нас профессиональное соревнование превращают в шоу! Не понимаю смысла, эти клубы только место занимают. Что они показать-то хотят? Что они лучше «Зенита» или что?» – сказал Силкин.
- К участию в розыгрыше Кубка России-2024/25 допущены Broke Boys и 2Drots.
- Медийные клубы выступят в турнире третий год подряд.
Источник: Legalbet