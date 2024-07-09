Титов сравнил численность болельщиков «Спартака» и «Зенита»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов заявил, что болельщиков у московской команды больше, чем у «Зенита».

– Вы много ездите по стране с мастер-классами. Видите, что популярность «Спартака» падает?

– В каждом городе наших болельщиков очень много. Очень! Вижу, как продолжают любить «Спартак».

– Будут ли нынешний «Зенит», который выиграл в России все, любить так, как любят «Спартак» 90-х?

– У «Зенита» есть свои болельщики, и команду тоже любят. Но болельщиков «Спартака» намного больше. И все должны это признать.

Титов выступал за первую команду «Спартака» с 1992 по 2008 годы.

В 2015-2016 годах был помощником главного тренера красно-белых.

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