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  • Титов сравнил численность болельщиков «Спартака» и «Зенита»

Титов сравнил численность болельщиков «Спартака» и «Зенита»

9 июля 2024, 12:13
21

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов заявил, что болельщиков у московской команды больше, чем у «Зенита».

– Вы много ездите по стране с мастер-классами. Видите, что популярность «Спартака» падает?

– В каждом городе наших болельщиков очень много. Очень! Вижу, как продолжают любить «Спартак».

– Будут ли нынешний «Зенит», который выиграл в России все, любить так, как любят «Спартак» 90-х?

– У «Зенита» есть свои болельщики, и команду тоже любят. Но болельщиков «Спартака» намного больше. И все должны это признать.

  • Титов выступал за первую команду «Спартака» с 1992 по 2008 годы.
  • В 2015-2016 годах был помощником главного тренера красно-белых.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Титов Егор
Комментарии (21)
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Каратель помойников
1720519552
Как разбомбило булки у бзиднитовских секелявок))) а Ильич всего лишь правду сказал
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subbotaspartak
1720521174
Никто и не спорит, только изжога зависти у некоторых
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Илья-Альчуль-vkontakte
1720521749
Нынешняя команда Газпрома не вызывает, естественно, симпатии. Вообще, определённо слаба и неинтересна...Интересна, чтобы быть против неё.:) А в сравнение со Спартаком 90-х на ум приходит совсем другой Зенит - это Зенит Петржелы, поскольку тот тоже играл в красивый атакующий футбол. Когда в команде играли Аршавин, Кержаков, Быстров, Денисов, Малафеев, Радимов, Горшков, Спивак, Цветков, Касаев, Пошкус, Власов, чехи со словаками, Крижанац, Вьештица. Зенит Садырина, зенит Давыдова, Зенит Морозова, Зенит Петржелы играли в атакующий и зрелищный футбол и помнится, постепенно прирастали болельщиками. В питерском регионе, по крайней мере. Да, по игре это был не Спартак, но Спартак тогда и в Европе был одной из самых ярких и играющих команд.
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sined1951
1720529206
Чего тут обсуждать, и так все понятно. Зенит постоянно чемпион и количество болел за него быстро увеличивается, причем это в основном молодежь. Болельщики Спартака с каждым годом стареют, молодежью пополняются значительно хуже чем в Зените. Через 5-8 лет Зенит должен обогнать Спартак по количеству болельщиков если все останется неизменно.
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БАЗАРА НЕТ
1720541365
Бромантан долго действует видимо) Титов до сих пор не отошёл)
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