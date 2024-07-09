Колосков объяснил изменение трансферной политики «Зенита»

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о трансферах «Зенита» перед сезоном-2024/25.

«Возможно, кто-то из больших руководителей раскритиковал «Зенит» за другой трансферный курс, но это всe фантазии. Видно, что они кардинальным образом поменяли политику, и стали приглашать перспективных российских футболистов.

Очевидно, что сейчас нет необходимости тратить большие деньги на иностранцев из-за отсутствия еврокубков, а чемпионат можно выиграть и существующим составом с российскими новичками», – сказал Колосков.