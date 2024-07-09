Колосков объяснил изменение трансферной политики «Зенита»

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о трансферах «Зенита» перед сезоном-2024/25.
«Возможно, кто-то из больших руководителей раскритиковал «Зенит» за другой трансферный курс, но это всe фантазии. Видно, что они кардинальным образом поменяли политику, и стали приглашать перспективных российских футболистов.
Очевидно, что сейчас нет необходимости тратить большие деньги на иностранцев из-за отсутствия еврокубков, а чемпионат можно выиграть и существующим составом с российскими новичками», – сказал Колосков.
- В текущее межсезонье состав «Зенита» пополнили четверо россиян: голкипер Евгений Латышонок, защитники Сергей Волков и Юрий Горшков, а также хавбек Максим Глушенков.
- 13 июля «Зенит» сыграет с «Краснодаром в матче за Суперкубок России. Игра пройдет в Волгограде и начентся в 20:30 мск.
Источник: Metaratings.ru