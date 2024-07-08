Дзюба озвучил «Химкам» требования по зарплате

Экс-нападающий «Локомотива» Артем Дзюба продолжает искать новую команду.

Сегодня 35-летний футболист встречался с главным инвестором «Химок» Туфаном Садыговым.

Дзюба сообщил, что хочет зарабатывать 7 миллионов рублей в месяц. В подмосковном клубе ему столько платить не готовы.

Переход форварда в «Химки» также маловероятен из-за укомплектованности линии атаки в команде и риска конфликта с Денисом Глушаковым.

Дзюба – свободный агент.

«Локо» не продлил с ним контракт.

В составе столичной команды Артем провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов за 1,5 сезона.

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