«Этого было достаточно, чтобы Андрей быканул»: подробности увольнения Талалева из «Химок»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал об отставке Андрея Талалаева с поста главного тренера «Химок».
– Почему «Химки» расстались с Талалаевым?
– Потому что за его спиной делались трансферы, которые ему не понравились.
– Артур Юсупов?
– В частности. Этого было достаточно, чтобы Талалаев быканул и покинул команду.
– То есть трансфер Юсупова стоил «Химкам», помимо подъемных и агентских, еще и 50 миллионов отступных [тренера].
– Я думаю, это была накопительная история. Это был повод, потому что скорее всего руководитель команды [Туфан Садыгов] видит, что его сын [Илья Садыгов] должен играть больше времени.
– Талалаев был против?
– Талалаев не был против. Он считал, что надо человека подводить, чтобы это было оправдано. Любое появление на поле любого футболиста должно быть оправдано.
– Талалаев планировал построить какой-то долгосрочный проект.
– Да, он так думал. Бывает так.
– Но он счастлив?
– Я понимаю намек. Он не получил столько денег, сколько…
– 50 не получил?
– Планировал получить больше 100, потому что у него был трехлетний контракт.
– Получил 50?
– Мне неловко задавать ему этот вопрос, но то, что я слышал – похоже на это.
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