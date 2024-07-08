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  • «Этого было достаточно, чтобы Андрей быканул»: подробности увольнения Талалева из «Химок»

«Этого было достаточно, чтобы Андрей быканул»: подробности увольнения Талалева из «Химок»

8 июля 2024, 19:10
3

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал об отставке Андрея Талалаева с поста главного тренера «Химок».

– Почему «Химки» расстались с Талалаевым?

– Потому что за его спиной делались трансферы, которые ему не понравились.

– Артур Юсупов?

– В частности. Этого было достаточно, чтобы Талалаев быканул и покинул команду.

– То есть трансфер Юсупова стоил «Химкам», помимо подъемных и агентских, еще и 50 миллионов отступных [тренера].

– Я думаю, это была накопительная история. Это был повод, потому что скорее всего руководитель команды [Туфан Садыгов] видит, что его сын [Илья Садыгов] должен играть больше времени.

– Талалаев был против?

– Талалаев не был против. Он считал, что надо человека подводить, чтобы это было оправдано. Любое появление на поле любого футболиста должно быть оправдано.

– Талалаев планировал построить какой-то долгосрочный проект.

– Да, он так думал. Бывает так.

– Но он счастлив?

– Я понимаю намек. Он не получил столько денег, сколько…

– 50 не получил?

– Планировал получить больше 100, потому что у него был трехлетний контракт.

– Получил 50?

– Мне неловко задавать ему этот вопрос, но то, что я слышал – похоже на это.

  • Талалаев вернул «Химки» в РПЛ после вылета год назад.
  • Его сменил испанец Франк Артига.
  • Новый сезон для команды из Подмосковья стартует 21 июля.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Химки Талалаев Андрей Гурцкая Тимур
Комментарии (3)
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Александр-Каратеев-yandex
1720458447
У Химок какой то замкнутый цикл с тренерами. У Юрана, Талплаева результат есть, а так как Садыгова-младшего они не ставят в состав, их увольняют. Гогниев, Писарев ставят в состав Садыгова, но у них результата нет, их увольняют. Интересно,будет ли сын инвестора играть у испанца.
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!ce man
1720470723
Зазвезделся паренёк,не иначе
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ItalianFootball
1720510003
А почему об этом у Гурцкая спрашивают ?
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