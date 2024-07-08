Орлов оценил работу Семака в «Зените»

Журналист Геннадий Орлов похвалил главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

Петербуржцы стали чемпионами в 6-й раз подряд.

Семак в клубе с 2018 года.

В мае он продлил контракт до лета 2030-го.

«Хороший тренер по-хозяйски соберeт всe лучшее, что у него есть. Семак сейчас так работает в «Зените».

У него такой интернационал, но дух-то как-то держится. Сколько они премий в прошлом сезоне заработали! И справедливо заработали.

Они выиграли два решающих матча – в чемпионате и Кубке, хотя в обоих уступали по ходу. Это великолепная работа Семака и его штаба. Это и есть тренерское мастерство», – сказал Орлов.