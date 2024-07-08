Аршавин указал на две проблемы сборной Англии

Андрей Аршавин высказался об игре сборной Англии на Евро-2024.

Англичане уже дошли до 1/2 финала турнира.

Следующий соперник – Нидерланды (10 июля).

«У сборной Англии проблемы в тренере и опорной зоне, но все-таки больше в тренере – какой бы состав ни был, играют ни о чем.

Если они станут чемпионами, то скука в игре будет оправдана, все определяет результат.

Мне все равно на сборную Англии, просто с такими футболистами играть в такой футбол – неинтересно смотреть», – заявил Аршавин.