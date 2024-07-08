Жирков назвал сборную, чьей победы ждет на Евро-2024

Экс-игрок сборной России Юрий Жирков ответил, кому из полуфиналистов чемпионата Европы он симпатизирует.

Испания сыграет с Францией 9 июля.

На следующий день встретятся Англия и Нидерланды.

Финал Евро-2024 состоится 14 июля в Берлине.

«Испанцы хорошо играют, остальные команды скучный футбол показывают. Надеюсь, что испанцы доведут дело до конца и выиграют.

Английские команды всегда играют до последней секунды, наверное, это их конек, всегда настроены на 90+ минут, наверное, это их спасает, они отыгрываются на последних минутах», – считает Жирков.