Игнатьев ответил, кто сильнее – Головин или Захарян

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев сравнил полузащитников команды Александра Головина и Арсена Захаряна.

Захарян с лета 2023 года выступает за «Реал Сосьедад».

Головин с 2018 года в «Монако».

Оба игрока выступят в новом еврокубковом сезоне.

«С точки зрения статистики Захарян провел невзрачный сезон в Испании. Но все-таки это первый год, идет адаптация. Радует, что ему всегда давали играть. В таком возрасте нельзя сидеть на скамейке запасных – нужна постоянная игровая практика. Посмотрим, как сложится новый сезон для Арсена. Надеюсь, он проведет его результативнее.

Можно ли сравнить Головина и Захаряна? Захарян пока и близко не на уровне Головина, Арсену предстоит много работать. Другое дело, что и у Александра не сразу все получилось в «Монако». Результат достигается за счет упорной работы на тренировках. Этого Захаряну и желаю», – сказал Игнатьев.