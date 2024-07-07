Корнеев раскритиковал трансферную политику «Локомотива»

Экс-спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев поделился мыслями по поводу трансферной кампании столичного клуба.

«Мне непонятно, что происходит в «Локомотиве»! Со стороны можно предположить, что задача команды на следующий сезон – быть в первой восьмeрке. С таким составом это реально, но быть, к примеру, в тройке невозможно. Кто утверждает обратное, сильно лукавит или вводит в заблуждение руководителя», – заявил Корнеев.

«Локомотив» по итогам минувшего сезона занял 4-ю строчку в таблице.

Состав команды Михаила Галактионова потерпел существенные изменения.

Клуб потерял несколько ключевых футболистов. Одним из футболистов, покинувших клуб, стал атакующий полузащитник Максим Глушенков, сделавший 16 ассистов в завершившемся розыгрыше РПЛ. Он был выкуплен «Зенитом» за 600 миллионов рублей.

«Локомотив» активно готовится к старту нового сезона. Ранее в контрольном поединке москвичи уверенно переиграли «Балтику» (4:1).