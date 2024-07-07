Главный тренер Турции: «Мы входим в пятерку лучших сборных Европы»

Наставник сборной Турции Винченцо Монтелла оценил выступление команды на Евро-2024.
«Поскольку мы были самой молодой командой на турнире, мы не могли полагаться на опыт. Мы могли бы лучше действовать в определенные моменты. Болельщики из всех нейтральных стран начали испытывать к нам симпатию из-за нашей игровой индивидуальности. Мы должны это отстаивать.
Мы должны гордиться собой. Мы могли бы добиться большего, мы были очень близки к победе, но, к сожалению, таков футбол. Я думаю, что мы входим в пятерку лучших сборных Европы», – заявил Монтелла.
- 50-летний итальянский тренер Винченцо Монтелла был утвержден рулевым Турции в 2023 году.
- На посту наставника турецкой команды итальянец провел 13 игр, в которых на его счету 6 побед. Также в активе Винченцо 2 ничьих и 5 поражений.
- Монтелла повез Турцию на Евро-2024. В групповом раунде турецкая сборная выступила удачно, набрав 6 очков и заняв 2-ю строчку.
- Первым соперником Турции в плей-офф была Австрия Ральфа Рангника. Турки прошли австрийцев (2:1).
- В четвертьфинале континентального первенства Турция встречалась с Нидерландами. После первого тайма турки вели, но проиграли, пропустив два мяча во второй половине игры.
- Турция занимает 42 место в рейтинге ФИФА.
Источник: Marca