Главный тренер Турции: «Мы входим в пятерку лучших сборных Европы»

Наставник сборной Турции Винченцо Монтелла оценил выступление команды на Евро-2024.

«Поскольку мы были самой молодой командой на турнире, мы не могли полагаться на опыт. Мы могли бы лучше действовать в определенные моменты. Болельщики из всех нейтральных стран начали испытывать к нам симпатию из-за нашей игровой индивидуальности. Мы должны это отстаивать.

Мы должны гордиться собой. Мы могли бы добиться большего, мы были очень близки к победе, но, к сожалению, таков футбол. Я думаю, что мы входим в пятерку лучших сборных Европы», – заявил Монтелла.