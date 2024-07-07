Эрдоган побывал в раздевалке сборной Турции после поражения от Нидерландов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил поддержать игроков национальной команды после вылета с Евро-2024.
В 1/4 финала турецкая сборная вылетела с Евро, не сумев удержать победный счет в игре с Нидерландами и пропустив два гола во второй половине игры.
После игры Эрдоган побывал в раздевалке команды и выразил поддержку игрокам и тренерскому штабу.
- На Евро-2024 Турция провела 5 матчей. В них турки одержали 3 победы и потерпели 2 поражения.
- Последним успехом команды является полуфинал Евро-2008.
- уководит турецкой командой итальянский специалист Винченцо Монтелла.
Источник: Sport24