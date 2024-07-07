Ван Дейк отреагировал на выход Нидерландов в полуфинал Евро-2024

Защитник сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк поделился мыслями по поводу победы над Турцией (2:1) в 1/4 финала Евро-2024.

«Вы могли видеть, как отреагировал каждый и как шла совместная работа. Мы делали все, что было возможно, с подкатами и сейвами. Теперь надо восстановиться и подготовиться к еще одному тяжелому матчу», – высказался Ван Дейк.