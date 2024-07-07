Ван Дейк отреагировал на выход Нидерландов в полуфинал Евро-2024

Защитник сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк поделился мыслями по поводу победы над Турцией (2:1) в 1/4 финала Евро-2024.
«Вы могли видеть, как отреагировал каждый и как шла совместная работа. Мы делали все, что было возможно, с подкатами и сейвами. Теперь надо восстановиться и подготовиться к еще одному тяжелому матчу», – высказался Ван Дейк.
- Нидерланды Роналда Кумана с трудом прошли в следующий раунд. Голландцы оказались сильнее турков.
- Теперь команде предстоит сразится с Англией за право сыграть в финале континентального первенства в Германии.
- Вирджил Ван Дейк провел на турнире все 5 игр и отметился 1 желтой карточкой. Всего в активе футболиста 9 голов в 73 играх за национальную сборную.
- Последний раз голландцы выигрывали Евро в 1988 году.
Источник: Официальный сайт УЕФА