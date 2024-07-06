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  • Роналду опубликовал эмоциональный пост после вылета с Евро

Роналду опубликовал эмоциональный пост после вылета с Евро

6 июля 2024, 21:23
6

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался после вылета с Евро-2024.

«Мы хотели большего. Мы заслуживали большего для себя. Для каждого из вас, для Португалии. Мы благодарны за все, что вы нам дали, и за все, чего мы достигли на сегодняшний день. Я уверен, что на поле и за его пределами наследие сборной будет чтиться и продолжит расти», – написал Роналду в соцсетях.

  • Криштиану Роналду не удалось помочь Португалии пробиться в полуфинал континентального первенства. Звездный бомбардир не сумел за 120 минут игры с Францией (0:0, 3-5 пен) поразить ворота соперника. В серии пенальти Криштиану свою попытку реализовал.
  • Всего на турнире в Германии у Роналду ни одного гола. Нападающий отметился всего лишь 1 ассистом. Это случилось впервые в карьере игрока саудовского «Аль-Насра».
  • Роналду уже удавалось привести Португалию к победе на Евро. Команда завоевала золотые медали в 2016 году. Тогда у руля португальской сборной был Фернанду Сантуш. В финале португальцы оказались сильнее французов (1:0).

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Источник: Социальные сети Криштиану Роналду
Чемпионат Европы Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (6)
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Skull_Boy
1720292212
Уйди уже из сборной мешок понтов и нытья
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slavа0508
1720292967
Вешать бутсы на гвоздь надо во время . тогда бы в памяти остался бы великим . а так последние выступления могут всё перечеркнуть . стал просто средним игроком ...
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ALEXMAN888
1720293493
Всё... не ной уже...
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Игорь N5
1720297418
Криш пост на арабском написал?
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Antoshka2015
1720302601
Жаль что ЧМ не выиграл
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Plyash
1720304536
Иди консультантом к Мартинесу,больше толку будет,чем от твоих жалких потуг на поле... Всю карьеру себе изгадил...
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