Колыванов оценил игру Роналду на Евро-2024

Экс-игрок сборной России Игорь Колыванов поделился мыслями по поводу игры португальского форварда Криштиану Роналду на Евро-2024.

«Что сейчас говорить о Роналду? Он уже на протяжении 20 лет играет за сборную Португалии. Поэтому его когда-то боготворили. Но в 39 лет уже сложно показывать свои лучшие качества, как в 25. Однако Роналду старался и выполнял свою работу. Понятное дело, что ему не хватает где-то скорости и физически, может быть, себя чувствует не так мощно, как раньше», – высказался Колыванов.