Колыванов оценил игру Роналду на Евро-2024

Экс-игрок сборной России Игорь Колыванов поделился мыслями по поводу игры португальского форварда Криштиану Роналду на Евро-2024.
«Что сейчас говорить о Роналду? Он уже на протяжении 20 лет играет за сборную Португалии. Поэтому его когда-то боготворили. Но в 39 лет уже сложно показывать свои лучшие качества, как в 25. Однако Роналду старался и выполнял свою работу. Понятное дело, что ему не хватает где-то скорости и физически, может быть, себя чувствует не так мощно, как раньше», – высказался Колыванов.
- Португалия не смогла пробиться в полуфинал Евро, уступив Франции (0:0, 3-5 пен.).
- Тренерский штаб португальцев сделал ставку на 39-летнего Криштиану Роналду. Он провел на турнире все 5 встреч.
- Звездному футболисту саудовского «Аль-Насра» не удалось оправдать доверие тренера. Он так и не смог отметиться голом на континентальном первенстве в Германии.
- Всего на счету Криштиану 1 голевая передача, которую он оформил в игре с турками (3:0).
- Ранее Роналду публично заявил, что для него Евро-2024 стал последним в карьере. Он выигрывал турнир в 2016 году.
Источник: «Чемпионат»