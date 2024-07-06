Расписание матчей Евро-2024, 6 июля

В субботу, 6 июля, на Евро-2024 состоятся два матча.

Сначала в рамках 1/4 финала встретятся Англия и Швейцария. Игра пройдет в Дюссельдорфе на «Меркур Шпиль-Арене», вмещающей 54600 зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Затем на этой же стадии сыграют Нидерланды и Турция. Они проведут встречу на берлинском «Олимпиаштадионе», который 14 июля примет финал. Арена вмещает 74244 зрителя. Стартовый свисток – в 22:00 мск.

Расписание Евро-2024 на 6 июля

Англия – Швейцария: начало – 19:00 мск, прямая трансляция – «Матч ТВ»

Нидерланды – Турция: начало – 22:00 мск, прямая трансляция – Okko