Месси сделал обращение в социальных сетях после победы над Эквадором

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о победе над Эквадором (1:1, 4-2 пен.) в рамках четвертьфинала Кубка Америки.
«Ещe один шаг. Нам пришлось страдать в игре против сильного соперника. Мы вышли в полуфинал благодаря работе каждого, а также благодаря тому, что у нас есть лучший вратарь в мире – Эмилиано Мартинес. Вперeд, Аргентина!» – написал Месси.
- Аргентина с большим трудом пробилась в полуфинал Кубка Америки.
- Соперником чемпионов мира был Эквадор. К 92-й минуте аргентинцы вели 1:0, но эквадорцам удалось поразить сетку ворот аргентинской сборной и перевести матч в серию пенальти.
- Серия началась для Аргентины неудачно. Лионель Месси принял решение исполнить свою попытку паненкой. Капитану не удался удар, он попал в штангу.
- Несмотря на это, Аргентина победила благодаря спасениям стража ворот Эмилиано Мартинеса, отбившего два пенальти. Примечательно, что голкипер выиграл 6 серию пенальти подряд.
Источник: Социальные сети Лионеля Месси