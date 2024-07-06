Месси сделал обращение в социальных сетях после победы над Эквадором

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о победе над Эквадором (1:1, 4-2 пен.) в рамках четвертьфинала Кубка Америки.

«Ещe один шаг. Нам пришлось страдать в игре против сильного соперника. Мы вышли в полуфинал благодаря работе каждого, а также благодаря тому, что у нас есть лучший вратарь в мире – Эмилиано Мартинес. Вперeд, Аргентина!» – написал Месси.